【即市分析】汽車股踩油繼續上？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：近期港股成交增加，指數以反覆向上為主，咁係咪時候要作中長線部署呢？



講真，中美貿易談判確有起色，起碼3月1日之談判死線已延後，加上最難觸摸的「侵侵」亦不再語出驚人，對穩定市場情況確起正面作用，其中汽車股作為中美貿易戰的主要戰場之一，近期相關個股股價亦反覆向上，部分至自低位累升不少，究竟買唔買得過呢？



從基本面睇，中國汽車業除要面對外資競爭外，同時亦面對中央在外部壓力下，逐漸減少對汽車業的補貼，加上經濟增長放緩減慢民眾換車周期，對企業盈利帶來負面影響。



中國汽車工業協會早前就公布，中國1月乘用車銷量202.1萬輛，按年跌17.7%，創7年最大跌幅；月內汽車銷量237萬輛，按年亦跌15.8%。中汽協助理秘書長則稱，1月汽車銷售續跌，並無好轉跡像，估計2月銷售亦將大幅下滑。由此可見，從數據反映行業經營環境仍陷困局。



不過，股市是反映「將來」的，現時資金除炒中美貿易談判會開花結果將有利行業前景外，市場亦開始憧憬5G發展或對汽車業帶來技術性突破(如車聯網)，並有利汽車業進入新一輪發展周期，故見資金近期押注確非無因。



策略上，行業氣氛改善，但都係吼較具人氣或近期走勢較強的汽車股最穩陣，當中可揀藍籌車股吉利汽車(00175)、東風集團(00489)及長城汽車(02333)，上述三股股價短中期上升動力續強，進一步再上機會較大，值得逢低收集作中長線部署。

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