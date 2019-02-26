新盤部署：啟岸首推111伙　折實入場價約382萬

恒基地產(00012)旗下紅磡啟岸開價。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首張價單推出111伙，實用面積196至391方呎，最高折扣為8%，折實平均呎價19,977元，售價介乎約382.5萬至796萬元，呎價17,831至23,061元。



據了解，是次入場單位為3樓D5單位，實用面積196方呎，折實呎價19,517元。首批一房即供售價全數低於600萬元。



林氏形容，首批價錢較心目中售價折讓，合理呎價料達2.6萬至2.7萬元。若相較啟德近期售出地皮，日後出售呎價料逾3萬元亦低。他指出，小型單位需求強勁，同系元朗尚悅·嶺近日銷情理想，個別呎價逾1.8萬元。



配合上車需求，首批發售30伙提供最高售價9成按揭，其他單位設最高85%樓按。周三(27日)起開放示範單位及收票，3月上旬開售。

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