中資積極收購舊樓　去年強拍申請增160%

仲量聯行的《住宅銷售報告》顯示，中資發展商收購舊樓重建的意欲增加，帶動土地審裁處於2018年接獲共39宗強制拍賣物業申請，較2017年增加160%。



本地發展商仍積極收購舊樓重建，恒基地產(00012)去年已遞交7宗申請。而中資發展商亦開始注視舊樓潛在的發展機會，萬科置業期內已遞交8宗申請，包括深水埗海壇街發展項目。



仲量聯行資本市場資深董事莫凱傑表示，與政府賣地比較，透過強拍吸納發展地皮需時較長及複雜，部分個案或招致更高的前期成本及風險。然而，投得政府地皮並不容易，去年政府招標出售的住宅地皮只佔27%由中資發展商投得，較2017年的70%顯著減少，故收購舊樓對該類發展商仍具有吸引力。

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