歐洲股市續挫　渣打倫敦較港收市挫近2%

歐洲股市早段續跌，英國富時100指數跌0.71%，報7,132點；德國DAX指數跌0.38%，報11,462點；法國CAC指數跌0.35%，報5,213點。



渣打集團業績遜預期，於倫敦交易所暫挫0.85%，折合約63.32港元，較香港收市價低1.83%。



零售股逆市做好，手機零售商Dixons Carphone股價升3.25%；英國家具零售商Kingfisher升3.18%；馬莎百貨升2.11%。



英國建材銷售商Travis Perkins公布去年度轉盈為虧，全年錄得稅前虧損4,940萬英鎊，惟仍好過市場預期，刺激股價飆10.24%。



【16:02】歐股低開，英國富時100指數跌0.72%，報7,131點；德國DAX指數跌0.45，報11,453點；法國CAC指數跌0.32%，報5,215點。



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