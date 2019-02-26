【市後重點睇】港匯低見7.8495　道期偏軟

美匯指數反覆企96.4水平，圓匯報110.7；歐元兌美元報1.135。英國可能延遲脫歐，鎊匯續高企1.316水平。港匯低見7.8495，在岸、離岸人民幣守6.69水平。金價反覆回至1,327美元。布油企64.7美元，紐油企55.2美元。道指期貨跌63點。



●市後關注點

-18:00 英倫銀行(英國央行)行長卡尼出席議會金融委員會聽證會

-21:30 美國12月營建許可、新屋動工

-22:45 美國聯儲局主席鮑威爾出席國會參議院銀行業委員會半年度聽證會

-周三凌晨05:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報

-周三凌晨05:45 新西蘭12月貿易帳



●恒生指數全日跌187點或0.65%，報28,772點，成交額回落至1,334億港元；瑞聲挫14%。https://bit.ly/2GKLbz8



●公司業績：

-渣打稅前溢利逾38.5億美元，低過預期。https://bit.ly/2BT1bLn

-渣打業績︰高盛指集團3年目標對股價有正面影響。https://bit.ly/2Vlkbtk

-安踏全年多賺32%，股價回穩。https://bit.ly/2U9yO2z

-新創建中期少賺8%，午後股價跌4%。https://bit.ly/2BTjwbk

-新世界百貨中國中期少賺12%，不派息。https://bit.ly/2VnzsKh



●A股快報：滬指收跌19點，兩市成交再破萬億人民幣，再創2015年11月以來新高。https://bit.ly/2Ssi1pQ



●歐股三大指數低開。https://bit.ly/2SYDuft



●亞洲股市：日股收跌78點，三星、LG電子挫逾1%。https://bit.ly/2EgEMYH



●【一眼睇晒】大行點睇「老鮑」的利率及縮表步伐？https://bit.ly/2EhMKkG



●【大師午間教路】提防大行降級潮。https://bit.ly/2Nscq1W



●【名家貼士】李偉傑：華夏滬深三百有勢再上。https://bit.ly/2tEHbry



●【股匯攻略】美股轉勢？開淡倉？https://bit.ly/2BT1iXj



●【即市分析】

-基建鐵路股攻守兼備。https://bit.ly/2U78eal

-汽車股踩油繼續上？https://bit.ly/2EaDqyO



●馬斯克面臨違反SEC協議指控，TESLA盤後挫5%。https://bit.ly/2VkTrsO



●人民幣速遞：CNY午後跌穿6.7關，CNH企6.70。https://bit.ly/2SuNRTa



●港元匯價弱見7.8495，淡友3月或出動。https://bit.ly/2NtKlrb



●萬科郁亮︰中國住房市場可能長期放緩。https://bit.ly/2GKgCcR



●南韓運營商LG Uplus與華為開展5G合作，共同推動5G商用化；雙方在南韓首爾10,000多個地點部署5G基站。



●新盤部署：啟岸開放式折實入場費382萬起。https://bit.ly/2TfajE6



●中資積極收購舊樓，去年強拍申請增160%。https://bit.ly/2GLB7Gk

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