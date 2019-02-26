安踏體育：派息比率不低於30%　收購進展良好

體育用品股安踏體育(02020)2018年全年的派息比率為44.9%，較2017年有所下降。主席兼首席執行官丁世忠在業績會上解釋，公司正收購體育品牌Amer Sports，要保留現作收購。預計今年派息或會繼續受收購影響，但強調集團的派息比率不會低於30%，又認為此水平不算低，並指隨業務、利潤、現金流狀況改善，未來派息比率可回升。



他又透露，目前相關收購進展良好，亦已得到所有國家的反壟斷批准，對完成收購充滿信心，現待股東通過，料最快在3月7日會有結論性說法。他又指，以合組財團形式收購，主要考慮到負債比例，現時現金流健康。



他續指，Amer Sports旗下有多個品牌，在內地的發展潛力大，在國際間及中國均有影響力，認為收購完成後，能為集團帶來盈利，但短期內的貢獻不會太大。



集團目標今年底，中國安踏店總數大約1.01萬至1.02萬間；Fila店總數達1,800至1,900間；Descente在中國的門店數目將增至130至140間。丁世忠指，開店速度放緩，是基於追求店舖質素而非數量，集團開店維持謹慎。開店選址則會視乎不同品牌定位而定，Fila將繼續在一線城市開店；安踏則集中在二至三線城市。執行董事兼首席財務官賴世賢補充，開店速度與中國經濟表現沒有大關係。



他又指，集團將續以多品牌策略發展，亦正推動國際化，期望日後能成為世界級多品牌集團，並強調集團有能力管理多個品牌。

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