【fb直播】恒指回吐好正常？譚朗蔚咁講！

恒指周二(26日)再度迫近二萬九，可惜阻力大結果掉頭回落，不過低位計指數累升逾15%，短線抖抖氣，回吐好正常？



重磅藍籌無乜力，瑞聲(02018)盈警裂口低開急跌逾一成！50蚊頂得住，博反彈有着數？



中國證監會指關注場外配資增多，中資券商股重挫！憧憬內地股市繼續強勢，趁低吸納好時機？



渣打(02888)業績遜預期，不過高盛料今年渣打會宣布規模達5億美元的回購計劃，而集團提出多項未來3年的財務目標亦可望提升渣打的資本能力，渣打諗得過？



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