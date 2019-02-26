香港1月出口按年跌0.4%　進口跌6%

政府統計處公布，2019年1月份商品整體出口貨值為3,487億元，按年下跌0.4%，為連續3個月下跌，跌幅小於預期；1月商品進口貨值為3,590億元，按年跌6.0%，差於市場預期。1月份錄得有形貿易逆差103億元。



1月輸往輸往亞洲的整體出口貨值下跌3.6%。其中，尤其是印度跌35.2%、台灣跌18.6%、越南跌7.9%和中國內地跌3.9%。另一方面，輸往馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國的整體出口貨值則分別上升25.6%、24.4%、17.9%和14.5%。



除亞洲外，輸往美國出口錄5.8%跌幅，出口德國跌1.1%。輸往英國的出口貨值則上升10.7%。。



同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是南韓跌36%、印度跌34.6%、瑞士跌17.5%、日本跌14.2%、台灣跌11.0%和美國跌9.5%。來自內地的進口貨值亦下跌1.6%。



期內，整體出口貨值尤其是「非金屬礦物製品」跌41億元或23.9%、辦公室機器和自動資料處理儀器跌31億元或8.0%和衣物及衣物配件跌1億元或1.3%。



至於主要貨品類別的進口貨，尤其是電動機械、儀器和用具及零件跌148億元或10.8%、非金屬礦物製品跌36億元或21.4%和通訊、錄音及音響設備和儀器跌31億元或4.9%。



政府發言人表示，隨着香港多個主要貿易夥伴的經濟增長放緩，商品出口短期內料會繼續受壓。政府會繼續留意中美貿易談判相關情況。





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