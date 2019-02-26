eBay去年交易額達950億美元　全球活躍用戶達1.7億

中美貿易戰及未來經濟不穩對全球銷售市場帶來不明朗因素，eBay香港、台灣及東南亞業務發展總經理許頌恩表示，負面因素反令商品價格便宜，更有利國際貿易。在過去一年，公司商品交易額達950億美元，佔總生意額約8%。



她續指，本地賣家生意在過去一年有雙位數字增長，並主打中高端產品，如家電、手機等電子產品。對於未來全球跨境電商趨勢，她認為行業會持續發展蓬勃，以致產品種類更多元化，生態鏈亦愈來愈大。另外大數據、人工智能及雲端技術將有助賣家了解市場趨勢。



去年公司大力推動國際跨境貿易，並成立多國團隊，如致力協助香港及大中華地區賣家銷售商品至英、德、法國及其他歐洲國家。目前公司共有1.79億活躍用戶，遍及190個國家、12億件產品。



事實上，公司早於三年前研發全新物流管理方案SpeedPAK，一個一站式物流體系，藉此有效解決貨品分類、空運、進口清關等物流程序。去年12月，本地設有15個收件地點，賣家可將產品在5到9天內派送至全球47國家。公司預期，全新物流方案可於今年第二季或以前擴展至台灣。



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