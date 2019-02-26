【今日破位表】港股整固　基建股逆市炒上

中美貿易談判明朗化，惟A股今日(周二)升勢未能持續，加上港股在兩萬九關口受阻，恒指連續兩日回軟，收市跌187點報28,772點，主板成交1,334億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有32隻，股價創52周新低的股份則有17隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



大市表現反覆，投資者炒作個別股份。兗煤澳大利亞(03668)去年度盈利錄得8.52億澳元，按年增長2.72倍，股價逆市飆高，即市創出24.5元的上市新高，收市仍升32%報23.2元，惟成交未見配合，全日僅約200萬元。該股去年12月6日以招股價23.48元上市。



基建鐵路股成跌市奇葩，中國中鐵(00390)、中國鐵建(01186)及中國中車(01766)齊齊破頂，收市仍升0.8至2%不等。



另外，聯想集團(00992)繼日前公布第三財季扭虧為盈，最新再組合營進軍數據管理業務，股價強勢再現，即市創出7.28元的52周新高，收市仍升2.1%報7.07元。

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