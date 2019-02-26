中原按揭：轉按登記按年升7%　佔整體近半比例

香港低息環境持續，銀行相繼推出更加優惠的按揭計劃，帶動轉按需求高企。中原按揭經紀數據顯示，去年轉按登記錄得33,899宗，按年漲7%，而且總體佔比由2017年的45%升至47%，明顯高於一手及二手按揭登記。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，銀行按揭優惠推陳出新，提供更低息率及更吸引的現金回贈。加之2015年末，發展商推出的新盤高成數一按計劃中，低息優惠期將陸續屆滿，刺激轉按慳息需求。



近月市場轉按需求仍然熱烈，該公司數據指出，去年9至12月的新批轉按宗數佔比已超越一手及二手比例。另外今年1月份銀行現樓轉按則錄得2,889宗，按月增長6.6%。



為迎合市場轉按需求情況，該公司提供轉按利率可低至拆息(H)加1.23厘，以周二1個月拆息0.91厘計，實際按息為2.14厘，封頂息率則為最優惠利率(P)減3厘，即2.375厘，現金回贈為貸款額2.1%。

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