呢款國產羽絨褸喺亞馬遜賣斷市　原因係...

中國品牌Orolay推出的羽絨褸最近成為亞馬遜最暢銷外套，並在社交媒體上瘋傳，甚至被外國網友稱呼為「亞馬遜外套」(Amazon coat)！引來不才外國媒體報道，試圖找出這款國產羽絨能夠爆紅的原因。



據外媒引述分析指出，Orolay與其他知品牌如Canada Goose、Moncler相比，售價便宜許多，最受歡迎的款式售價是129.99美元；而Canada Goose的羽絨衣的售價動輒超過900美元。



此外，今年美國發生了多宗持槍搶劫穿Canada Goose途人的案件，有劫匪甚至「要衫唔要錢」，因此售價相對低廉的Orolay在安全因素成為主要考慮後，特別受到青睞。



顧問公司Mintel的零售及電子商務分析師Alexis DeSalva表示，Orolay的成功部分歸因於朋輩及社交網站的影響。根據Mintel在2018年9月在美國進行的一項調查顯示，年齡在18至34歲之間的女性當中，有56%會受朋友在社交媒體上的信息影響而產生購物意欲。



在亞馬遜的網上，亦可以見到有人評論說：「看到很多女士在散步時穿著它，現在我終買到了。」



而Orolay創辦人邱佳偉則表示，當初進入美國市場時，發現當地羽絨褸的定位仍是戶外用品，缺乏時尚氣息，難討女性消費者歡心，因而在設計入了不少時尚元素。



儘管該品牌在外國市場取得重大成功，惟他透露，暫未有反攻中國市場的打算。目前中國買家只能透過代購網站在國外平台購買。



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