思捷半年虧損擴至17.7億元　預警短期難改善

思捷環球(00330)公布，截至2018年12月31日止6個月業績，期內收入67.66億港元，按年減少15.8%，在大幅撥備及物業減值拖累下，錄得股東應佔虧損擴大至17.73億港元，相對2017年同期虧損為9.54億元；每股虧損0.94元，不派中期股息。



展望未來，集團預計未來兩個財政年度將處於過渡時期，預計2至3年內實現收支平衡，惟本財政年度下半年的營業收入表現不會有所改善，收入按年以低雙位數百分比減少。



集團指出，收入減少主因是整頓分銷版圖，導致總可控制面積按年減少11%，以及品牌形象和產品吸引力方面欠佳，導致分銷渠道的客戶流量減少。業績報告顯示，佔集團收入比重達51.2%的德國收入跌13.9%；佔38.3%的歐洲其他地區跌11%；佔10.4%的亞太區挫26.6%。



集團已對虧損零售店舖進行全面評估。就目標關閉的店舖與相關業主進行磋商，當中涉及減租、減少面積(首選方案)及在需要時關閉店舖(店舖關閉計劃)。期內店舖關閉計劃產生撥備總額10.4億港元，包括因提早終止租約而向業主作出的補償撥備，以及虧損性租賃及店舖資產減值。連同員工遣散費，集團估計店舖關閉計劃的一次過成本總額約12.2億港元。



期內集團淨關閉91間直接管理零售店舖，加上前6個月淨關閉的50間店舖，零售淨銷售面積按年減少12.2%。

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