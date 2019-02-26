【深度解構】特朗普真係「唔識經濟」？

或許是無官一身輕，聯儲局前主席耶倫周一(2月25日)公開批評美國總統特朗普，語氣嚴厲程度可謂首見，不知道特朗普稍後會否在社交媒體Twitter帳戶留言反擊。



外國傳媒報道，耶倫在接受訪問時直斥特朗普「不明白聯儲局的基本角色或宏觀經濟」。當採訪人員問耶倫：「你認為總統掌握了宏觀經濟政策嗎？」她直言：「沒有。」



【特朗普不懂經濟】

耶倫舉了兩個例子，分別是聯儲局的雙重角色及美國貿易關係，來證明特朗普不懂經濟。她指出，聯儲局的兩個重要目標是試圖穩定價格及就業極大化，「我擔心特朗普甚至不能說出聯儲局的目標(即就業極大化及使價格穩定)，這是國會授予的。」



【打貿戰多此一舉】

與此同時，耶倫批評特朗普集中縮窄對中國的雙邊貿易赤字是多此一舉。她說：「當我不斷聽到總統和他的一些顧問關注其他貿易夥伴，想糾正雙邊貿易逆差時，我認為幾乎所有經濟學家都會告訴你，雙邊貿易逆差沒有實際意義，而且這不是一個合適的目標政策。」



【批評聯儲影響巨】

她又關注特朗普公開抨擊聯儲局主席鮑威爾及當局政策，如果他是刻意這樣做的話，將會產生負面影響，特別是如果美國經濟在任何原因下惡化，就可能會削弱外界對聯儲局的信心。



她又表示，對鮑威爾非常有信心，如果她繼續擔任主席，整體貨幣政策路徑將與鮑威爾大體相似，亦贊同目前經濟前景有很多不確定因素，停下加息步伐觀察事態發展是合適的。



【特朗普怎樣不懂經濟？】

耶倫提到，特朗普試圖縮減貿赤是不懂經濟，背後有甚麼理論支持？



●相對優勢理論

因不滿特朗普打貿戰而辭職的美國白宮前首席經濟顧問科恩(Gary Cohn)曾回憶說：「在貿易赤字問題上，最重要的是『體積』，尤其是美國對中國的貿易淨逆差實際達3,000億美元，特朗普似乎覺得金額太大。我傾向持不同觀點，並向他指出這價值3,000億美元貨品是我們能以便宜的價錢購買，較自行生產划算，因為我們的生產成本如果較進口便宜，早已自行生產了。」



換言之，貿赤是來自經濟學上的「相對優勢」(Comparative advantage)理論，相信一般有修讀經濟科的中學生也懂。



●認識「特里芬難題」

較深奧的經濟理論則來自「特里芬難題(Triffin Dilemma)」。



這是一種理論：當一個國家的貨幣同時作為國際儲備貨幣時，有可能造成國內短期經濟目標和國際長期經濟目標的利益衝突。這「難題」最早是由比利時裔的美國經濟學家特里芬於1960年代提出。



他指出，當外國想持有該國貨幣(全球儲備貨幣、即目前的美元)時，該國(即美國)必須願意提供額外貨幣供應，以滿足世界對於這個「儲備」貨幣的需求(即外匯儲備)，從而導致貿易赤字。



簡而言之，美國貿易失衡是必然的，因為美元的國際地位，客觀上要美國維持貿易逆差，才能源源不斷地輸出美元，否則全球經濟就將面臨美元荒的問題。



經濟學家亦指出，美國進口金額高於出口金額或意味美國人有更多現金買東西，並非必然代表美國經濟情況會惡化。換言之，特朗普要消滅或大幅縮減貿易赤字根本沒有可能，因為一旦這樣，只會代表美國民眾消費力下降，經濟也不會好。



原本上述經濟理論沒有太多人提及，惟由於特朗普已對中國實施關稅，近月對華貿赤竟然不跌反升，逐漸惹起市場關注。



【特朗普為何嫌棄耶倫？】

耶倫是於2018年2月退任，是歷來首位不能過渡到新政府班子的聯儲局主席。曾有報道指，原來特朗普當初不選耶倫，原因是「她不夠高」...



報道指，特朗普認為耶倫「太矮了」，高度只有5呎3吋，不夠「高」去領導聯儲局。之前亦有不少報道透露特朗普在委任其他官員時，往往都是「以貌取人」。

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