五洲國際公布收購及出售業務

五洲國際(01369)公布，於2018年12月17日，旗下無錫龍發向中農批建設(中農批的全資附屬公司)收購重慶永川34%的股權，代價約510萬元人民幣(下同)，完成後該集團持有重慶永川85%的股權。重慶永川主要從事物業發展。



同日，該公司之附屬公司瀋陽五洲，向中農批(北京)(中農批的非全資附屬公司)出售其持有的全數撫順中合49.5%股權，代價約3,400萬元。撫順中合主要從事物業發展及施工。



另外，中農批集團與五洲集團訂立支付協議，協議代價約3,400萬元，透過集團結欠中農批集團約2,890萬元的債務及收購協議的代價約510萬元進行抵銷。據支付協議的條款，雙方毋須就收購協議及出售協議支付任何實際款項。

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