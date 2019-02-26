IMF列澳門經濟4大風險　料今年GDP增長放緩至5.3%

國際貨幣基金組織(IMF)專家代表團於2019年2月25日結束為期12天的訪問，並就澳門經濟金融狀況作出了初步評估。



評估指出，由於2018年下半年澳門經濟增長放緩，原因包括投資減弱，貴賓博彩收入減少，這與內地的去槓桿措施和中美貿易矛盾有關，故估計2018年澳門經濟增長為5.6%，較2017年增長9.7%顯著放緩，2019年經濟增長或再放緩至僅5.3%。



經濟偏向下行主要來自以下4大風險：

1、中國內地：由於多數澳門旅遊者來自內地，任何削弱這些旅遊者境外消費能力的政策都將對澳門經濟增長產生不利影響。內地開放博彩業或內地經濟增長弱於預期，也將對澳門經濟增長造成不利影響，主要包括，博彩收入受到衝擊、投資減少，以及銀行部門對內地的敞口。



2、中美貿易矛盾：這可能顯著影響內地赴澳門旅客數目減少，以及3家美國賭場經營者削減投資。此外，銀行部門與全球貿易相關的投資將受影響。



3、美國聯儲局意外加息，全球金融環境急劇收緊:鑑於澳門元與美元的間接匯率聯繫，澳門元相對於人民幣可能升值，因此，澳門的競爭力可能被削弱，每名旅客的博彩支出可能下降。此外，信貸成本大幅上升將導致投資項目減少，從而可能減緩銀行資產負債表的擴張，並可能引起樓市急劇降溫。



4、博彩業競爭加劇：亞洲其他新興的博彩中心可能將內地遊客從澳門吸引到當地。



另外，評估又提到，所有6個博彩經營牌照都將在2020年和2022年到期，因此，澳門特區政府有機會進一步推進增長戰略，並且應制定新的管理規定，為經營者擴大非貴賓旅遊業提供更強而有力的激勵。



此外，為了容納大眾市場和非博彩模式下的更多旅客，應推進基礎設施計劃，以緩解供給側瓶頸。其中一些領域涉及擴展娛樂、會展項目，酒店和零售，包括通過綜合度假村和麵向家庭的設施來實現擴容。

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