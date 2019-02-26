【北水追蹤】有胡趁快食？資金沽多過買

港股於兩萬九有明顯阻力，恒指周二(26日)回軟，收報28,772點，跌187點，主板成交1,334億元。港股通成交額約194億元，較上個交易日減少約139億元，佔主板成交額14.5%；南下資金錄得25.75億元人民幣的淨流出。



大媽沽內銀股未見手軟，建設銀行(00939)、工商銀行(01398)及中國銀行(03988)分別錄得約7.67億元、6.78億元及2.81億元的港股通淨賣出，其中前者為全日淨流出最多之個股。



近日受捧的中資券商股亦捱沽，中金公司(03908)、HTSC(華泰證券)(06886)及中信建投証券(06066)的港股通分別有約2.24億元、9,807萬元及5,376萬元的淨沽盤。中信證券(06030)及中國太保(02601)亦有約3,650萬元及7,717萬元的淨流出。



騰訊控股(00700)連日受壓，周二收市跌0.2%報343元，其港股通再錄得約6.54億元的淨流出。中國海洋石油(00883)、海螺創業(00586)及瑞聲科技(02018)分別有約1.78億元、6,322萬元及4,187萬元的港股通淨沽出。



另外，中興通訊(00763)錄得約8,303萬元淨買入，為港股通全日淨流入最多之個股。至於中國財險(02328)、新華保險(01336)則分別錄得約4,293萬元及1,184萬元淨買盤支持。

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