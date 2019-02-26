聯交所股權變動資料顯示，大中華集團(00141)於1月3日獲Hopevision Group Ltd.增持15萬股，最新持股數目約1.87億股。



金風科技(02208)於2月21日獲施羅德增持184萬股，最新持股數目3,354萬股。



松齡護老集團(01989)於2月21日獲嚴定國增持16萬股，最新持股數目約6.09億股。



洛陽鉬業(03993)於2月21日獲貝萊德增持2,440萬股，最新持股數目約3.61億股。



漢港控股(01663)於2月26日獲汪林冰增持121萬股，最新持股數目約11.69億股。



統一企業(00220)於2018年12月28日獲Uni-President Enterprises Corporation增持22萬股，最新持股數目約30.5億股。



－－－



國際家居零售(01373)於2月20日被Fidelity Canada Investors LLC減持21萬股，最新持股數目5,040萬股。



寶光實業(00084)於2月20日被富達減持460萬股，最新持股數目5,208萬股。



中國資源交通(00269)於2月25日被馮浚榜減持175萬股，最新持股數目約8.87億股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

