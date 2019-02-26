新創建：收購富通保險為協同效益　未計劃拓金融業務

新創建(00659)周二下午舉行中期業績會，由新上任的行政總裁馬紹祥主持。公司截至12月底止的上半財年，總收入下跌約22%至141.88億元，馮氏解釋，主要因為期內出售了協盛的建築業務，以及旗下北京首都機場的剩餘投資，被重新分類為金融資產入帳所影響。



另外，馬氏又透露，公司投得的啟德體育園的建造管理服務合約，將會與新世界發展成立合營公司經營，新創建佔合營公司75%權益，新世界發展佔餘下25%。



業績會上，公司計劃收購的富通保險成為焦點，執行董事何智恒表示，公司將以內部資源和銀行借貸支付該約逾200億元的收購作價，而不需要母公司新世界發展協助。被問到收購富通是否受到母公司的指示而做？何氏稱，該保險公司本身對新創建旗下的港怡醫院已有很大的協同效應。而公司目前冀專注於人壽保險業務，未有計劃拓展金融業板塊。他未有透露富通會否改名，只表示目前仍待監管機構審批整宗收購。

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