【新盤追擊】紅磡啟岸優勢逐個數！

在土瓜灣及紅磡附近一帶，近期有不少新盤推售，有意置業人士應該點揀好？今次就帶大家實地考察最新上車盤紅磡啟岸，睇吓有咩過人之處！



啟岸座落在馬頭圍道與庇利街交界，地理位置優越，享雙鐵路站優勢，由樓盤行去何文田港鐵站仁風街A1入口，只需10分鐘，日後沙中線通車，與另一港鐵站土瓜灣站距離就更近。啟岸樓下另有多條巴士及小巴路線貫穿港九，方便一眾打工仔。



近年區內重建項目一個接一個，為整個社區注入活力，加上發展成熟，配套相當完善。啟岸住戶「揾食」容易，與樓盤一街之隔是崇潔美食街。消閒娛樂方面，住戶前往黃埔及尖沙咀行街購物亦相當方便。



為人父母當然關心子女學業，啟岸位處市區，鄰近多間傳統直資私立中小學，並且納入九龍城中學校網，方便子女原區入讀名校。想知更多啟岸優勢？立即去片！



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