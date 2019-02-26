思捷主席柯清輝：業務調整進展好過預期

思捷環球(00330)上半年度虧損大幅擴大至逾17億元，主席柯清輝表示，「集團多年發展以來，有輝煌亦有低潮，期內撇除特殊項目支出，相信唔係史上最曳，但包括特殊項目都算係曳嘅業績」，他補充，最重要的是大額撇帳是為將公司重回健康的位置，個人而言亦非常支持轉型改劃，至今獲得成效較預期中理想。



至於香港業務方面，柯氏指，整體市場關店已大致完成，可能最多仍要處理1至2間，而過去半年香港銷售表現亦不俗。



他續稱，目前集團在上海設立設計團隊，專針對亞太區市場，未來有機會在港物色開店機會，但涉及店數亦不會多，反而會着重發展網購平台。同時，他重申，內地市場一定是未來發展重點，相信貿易戰僅屬短期影響，長線而言有好多發展機會。

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