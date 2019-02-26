要特朗普2020年「落台」　最重要原來係...

外國傳媒報道，上任10天便被美國總統特朗普炒掉的白宮前傳訊總監斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)表示，只要特朗普能做到「以下3件事」，相信能成功在2020年連任總統，其他人很難打敗他。



該3件事是：美國經濟持續增長、邊境安全戰略激發了他的政治基礎，以及他的外交政策產生了結果。



就美國經濟而言，他預計特朗普的成功率達85%左右。即使一如目前大多數經濟師預期經濟放緩，特朗普的勝算仍高達60至65%。不過，他指出，經濟增長不是單一指標，美股表現更是特朗普關注的指標。因此，他估計，特朗普是不會容許有股災出現，亦是連任的至關重要因素。



邊境安全戰略亦是特朗普非常、非常關注的事項，尤其是美墨邊境圍牆的興建過程，當中涉及到民主黨及共和黨的角力。



最後是外交政策，若果特朗普能處理好中國及北韓關係，對連任固然重要。因此，他預計中美是能達成協議。一旦如此，人們就會覺得一位商界背景的總統，能做到傳統政治背景出身的總統不能做到的事。

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