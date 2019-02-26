自動駕駛貨卡車初創「圖森未來」估值達85億

外媒報道，自動駕駛貨卡車初創公司圖森未來(TuSimple)宣布，完成9,500萬美元(約7.4億港元)的D輪融資。在新資金支持下，圖森未來計劃在今年6月前將旗下商業貨運車隊的規模擴大到50輛卡車以上。



該初創公司成立於2015年，在加州聖地亞哥和亞利桑那州圖森市設有辦公室。該公司在最新一輪融資中獲得10.95億美元(約85.4億港元)的估值，躋身獨角獸之列。到目前為止，圖森未來已經通過數輪融資籌集到1.78億美元的資金，投資者包括英偉達(Nvidia)和ZP Capital等等。



自動駕駛貨卡車初創公司Otto為業內先驅，而該公司在2016年8月被電召專車公司Uber收購。另電動汽車龍頭特斯拉(Tesla)在2017年時亦發布自動駕駛貨卡車Tesla Semi，但兩者此後未有任何發展大動作，市場一時間沉寂下來。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm