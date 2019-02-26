新創建：旗下巴士業務或再申請加價

新創建(00659)行政總裁馬紹祥表示，新巴和城巴今年1月20日的加價是在2017年8月申請，但當時的申請未預計到2018年人工成本和油價大幅上升。目前要再審視加價後的影響，再決定今年會否提出加價申請。



馬氏於今年1月1日新上任行政總裁，他在業績會上透露，主席「純官」鄭家純期望他為股東創造利益，未來工作目標是搞好營運。



「純官」之子、執行董事鄭志明亦罕有地在業績會上介紹公司未來發展方向，表示公司轉型中，會換出式微的資產，換入有前景的業務，其中能源業務會重新定位，保險和醫療業務會有一個互動。



被問到買入電子支付資產後，會有甚麼其他動作。鄭志明指，公司有投資到一些科技相關的細公司，未來會加入物聯網和人工智能作一個全面構想的業務。

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