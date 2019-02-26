市場質疑渣打派息目標　洪丕正：必要控制成本開支

渣打集團(02888)提出多項財務目標，冀三年內股息有望倍增，市場質疑其目標或過於樂觀。渣打集團零售銀行業務行政總裁洪丕正表示，環球市場上仍有各項不穩定因素，集團必要控制成本開支低於通脹水平，才有效增加剩餘資本，增加派息或推回購股份計劃回報股東。



集團宣布，未來派息策略將有1/3為中期息，餘下的2/3則為末期息。洪丕正解釋，因集團傾向先了解全年業績表現，再決定整體派息水平，故中期息比例相對保守，惟未有提及日後派特別息政策。



渣打近期屢傳裁員削減開支，洪丕正未有正面回應，僅指集團主要開支來自新投資項目。而香港區行政總裁褟惠儀則指，渣打香港區業務過去一年增聘人手約4%，包括與金融科技及財富管理相關業務，該行日後將會透過精簡架構及職位調配以節省開支。



值得留意的是，去年集團香港區除稅前基本溢利為16.42億美元，按年增18.47%，為集團最大溢利貢獻地區，佔比達42.57%。



褟惠儀稱，受惠於去年利率上揚帶動香港區淨息差上升14點子，四大業務均錄得雙位數收入增長，若美國下半年再加息一至兩次，將有利該行各項業務發展。

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