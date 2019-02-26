大昌行：難估汽車市場變化　看好內地豪華車品牌

大昌行(01828)最大盈利來源的汽車業務盈利11.05億港元，按年下跌6%。汽車及遊艇業務主管李德華於業績會上指，中美貿易摩擦，「殺個市場小小措手不及」，故去年挑戰較大，亦難以估計汽車市場今年的變化。



他續指，由於內地對汽車的剛性需求仍然存在，故仍有很大的發展空間。雖然去年國內整體汽車銷售下降，但部分品牌仍有好表現，繼續看好內地豪華車品牌，今年會繼續開設經銷店，如吉利旗下領克、奧迪、賓利、奔馳等。



行政總裁黎汝雄坦言，內地電商普及化，內地食品及零售市場面臨大挑戰，繼續以扭虧為目標。集團亦有多項改善策略，例如與電商合作、增加健康產品等。香港方面會增加零售店數目，以達規模效應。

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