Tesla舵手馬斯克又闖禍！今鋪衰呢樣...

電動車生產商特斯拉(Tesla)舵手馬斯克又闖禍！最新一單係美國證交會(SEC)周一(25日)向聯邦法官提出，要求裁定馬斯克上周喺Twitter發文談論公司今年產量預測，係藐視法庭。馬斯克可能再次捲入官司，拖累Tesla股價於美股周一市後勁挫5.4%！



連一向係Tesla大好友嘅投資公司Gerber Kawasaki行政總裁格伯，都頂唔順馬斯克經常喺Twitter亂嗡，話馬斯克嘅行為招致公司及股東巨大損失，仲話希望有人可以沒收馬斯克部手機。



其實過去超過6個月，Tesla股東都要為馬斯克喺Twitter嘅推文以及佢同監管機構嘅緊張關係提心吊膽。舊年8月，馬斯克喺Twitter話考慮將Tesla私有化並且已經攞到融資，搞到SEC要調查呢個推文嘅準確性。雙方最終達成和解，馬斯克同意放棄主席職位並支付罰款，但佢之後仍不時隔空單打SEC。



到上周，馬斯克推文話Tesla今年會生產大約50萬輛車，幾個鐘後又話只會付運約40萬輛車。SEC於是認為馬斯克違反咗舊年和解協議條件，當時條件係要馬斯克喺公布任何可能影響股價嘅訊息前，要先得到Tesla高管批准。



馬斯克隨即反擊，發推文話SEC睇漏咗佢喺1月底業績發布會上，已經表明今年可望付運35萬至50萬輛Model 3。SEC提交嘅法庭文件中，亦包含Tesla外部法律顧問解釋信，話雖然有關推文未獲獨立批准，但馬斯克相信推文內容早已獲審批並已公開傳播。



於特拉華大學研究企業管治嘅埃爾森指出，馬斯克面臨一系列懲罰，最嚴重係可能被禁止營運Tesla或任何其他上市公司一段時間。佢直言，企業舵手捲入官司係相當壞嘅一件事，尤其係馬斯克呢頭同SEC達成和解只幾個月，嗰頭又重蹈覆轍，簡直令人難以置信！

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