科技商機：5G手機元年　中國廠商創新科技熱爆MWC

內媒報道，世界各地的主要智能手機廠商在西班牙巴塞羅那召開的MWC 2019（世界流動通訊大會）上發布5G手機，當中令市場人士眼前一亮的是一眾來自中國的智能手機品牌，這亦意味着中國手機廠商在今年全球5G手機銷售元年，搶佔了先機。



本周一MWC大會正式召開前，三星和華為已搶先展示自己的5G可摺疊屏手機產品Galaxy Fold和Mate X。而在大會期間，多個手機品牌也陸續對外發布各自在5G手機方面的新進展。當中包括一眾國產手機廠商如OPPO、vivo、小米、中興、一加、聯想和TCL等先後公布各自的5G手機。



令與會人士眼前一亮的是中國5G手機帶來的各種創新，包括華為5G可摺疊屏手機MateX，其創新的向外摺屏技術，被指較三星的Galaxy Fold的向內摺屏技術更具優勢。中興旗下的副版努比亞推出全球首款手腕機，同樣使用了柔性屏幕，在手機形態上確實是劃時代的創新，技術上亦沿用了新的摺屏。TCL的可摺屏手機，並稱為人人可消費得起的摺機。



再而OPPO的10倍光學變焦鏡頭技術，手機鏡頭變身為望遠鏡功能，亦屬一項創新。小米MIX 3和一加的5G手機亦包含了國產手機的全球快充叉電技術，這使到三星與LG等韓國手機品牌給比下去。



手機廠商大多把5G手機的發布時間定在今年上半年。在全球的主要手機廠商中，沒有明確5G產品規劃的現在僅剩蘋果公司(Apple Inc.)一家。



至於今年5G手機的銷量預測，市場研究機構集邦諮詢報告顯示，今年5G手機的問世將成為市場焦點。但考慮到相關基礎設施尚未完備，5G手機全年生產總量或將在500萬部左右，滲透率僅為0.4%。



另一家市場調研機構IDC的報告則提到，去年全年，全球智能手機的預計出貨量為14.049億部。從兩個數據來看，5G手機也許只是全球手機出貨量的一個零頭。



招商證券電子行業分析師方競則預計，今年5G手機的出貨量可能會在200萬部左右，最多可能會到500萬部，但應該不會達到千萬部的出貨量級別。



他續稱，華為在MWC大會前所發布的5G摺疊屏手機，整個生命周期規劃大約在30萬部以內。而三星的Galaxy S10 5G，市場預計出貨量也不會太大。



其他公司的5G手機產量也相對有限。由於蘋果公司在2019年將缺席5G手機，百萬級的出貨量應該會是5G手機在2019年更為可能的一個目標。



目前來看，2019年對於5G手機而言，還只是一個簡單的起步過程。業內普遍預測，2020年才是5G手機真正爆發的起點。



至於5G手機的售價方面，早前，中國移動終端公司副總經理汪恆江曾預測：2019年推出的首批5G手機價格將會在8,000元人民幣(下同)以上。而一加CEO劉作虎透露，一加的5G手機可能會比4G手機貴上200美元至300美元。高昂的價格也許會讓大部分消費者望而卻步。



5G手機售價不便宜是因為需要在手機內部單獨增加5G晶片模塊，這帶來額外的成本。另外，5G帶來的能耗、存儲、通訊能力等變化也使得手機廠商需要對散熱、電池、存儲、天線模塊進行相應的調整，這些都需要增加成本投入。只有等到技術相對成熟之後，5G手機的售價才會回歸正常。





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