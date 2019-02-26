港交所醞釀架構重組　高層可能再執位

香港交易所(00388)近期動作多多，又收購深圳金融科企，又成立國際諮詢委員會。最近小記仲八到，港交所正醞釀架構重組，高層可能又再執位！



早前港交所主席史美倫講過，集團管理層嘅重要職位，包括行政總裁等，都須設繼任人計劃，以確保企業組織架構持續性。小記唔知呢樣同今次醞釀架構重組有冇關係，不過市場就揣測港交所會唔會增設副行政總裁一職。港交所發言人就對架構重組傳聞不作評論。



現時港交所設有營運總裁，但呢個職位任命係要香港證監會批准。另一方面，早前港交所老臣子之一嘅前聯席集團營運總裁兼市場主管李國強舊年年底退休，由另一位營運總裁戴志堅暫代市場主管一職，最近市傳該所已喺外邊搵到市場主管繼任人，聽聞又係來自投資銀行界。究竟港交高層人事最終點佈局，大家拭目以待！



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