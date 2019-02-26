全球經貿戰︰美企支持談判期間續對華商品徵稅

外媒報道，中國美國商會(AmCham China)表示，多數企業成員都支持於中美貿易談判期間，繼續對華商品徵額外關稅。



該會會長Tim Stratford表示，成員之間對關稅的看法不一，但大多數人都支持繼續實施目前的關稅。他解釋︰「人們不喜歡關稅是可以理解的；但他們也認為，關稅或有助促進雙方認真地進行談判。」



調查亦發現，過去一年，希望美國給中國施加更大壓力、為美國企業創造公平競爭環境的企業數目大幅增加。



目前有大約10%的企業會員支持在3月1日後，美國如期將2,000億美元等值由中國進口的商品稅率從10%上調至25%；另有43%的人主張將關稅維持在10%，並在繼續談判期間將提高關稅的期限推遲60日。



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