科創商機︰「飛天車」成真？勢創22萬億產業

多年以來，飛天車(Flying Car)彷彿只是科幻概念，早期多由初創企業研發，但直至近年，傳統航天企業，包括全球兩大商用飛機製造商波音公司及空中巴士都急起直追，令發展突飛猛進。摩根士丹利估計，到2040年，飛天車產業規模在最樂觀的發展下，將達2.9萬億美元(約22.6萬億港元)，而最保守預測也有約6,150億美元。



●個別料2023年投入服務

飛天車多年來被視為解決大城市道路擠塞的可行方案之一，隨着近年無人機、電池及衞星通訊技術進步，加上資金大量投入，人類實現飛天車的夢想可謂愈來愈近，同時可能顛覆整個航天工業。



波音的飛天車研發在2017年收購Aurora Flight Sciences後加速，而Aurora亦有與召車初創企業Uber合作開發飛天車。波音的原型飛天車PAV今年1月成功試飛，它長30呎並闊28呎，由電力驅動，設計上可全無人駕駛，而航程最多50英哩。波音飛天車部門Boeing NeXt的其他研發項目包括全電動載貨飛天車，運載力最多500磅，去年已完成室內試飛，計劃今年進行室外測試。



波音的競爭對手空巴也不遑多讓，除去年完成首次測試飛行單座位和自動駕駛的飛天的士Vahana外，還有另一個飛天的士項目CityAirbus，它為四座位設計及垂直升降(VTOL)，外型如現時加大版消閒無人機，期望平均速度為道路汽車的三倍，最快可於2023年投入服務。



●大摩：無人機率先突圍

其他開發飛天車包括英特爾等多家科企，國防承造商亦希望分一杯羹，當中，洛歇馬丁投資及研發電動和自動駕駛的垂直升降飛天車，雷神(Raytheon)及Harris開發空中交通管制技術。



摩根士丹利認為，若果投資者認為自動駕駛汽車前景樂觀，便更應開始注視無人機，因為飛機的軟件問題較汽車容易解決，並指無人機多年來已應用在軍事用途，郵包送遞服務也在測試中，料貨運採用該技術會較載客為早。



大摩分析員形容現時電動飛天車的技術仍尚待開發，但代替人手駕駛、安全及效率方面的技術正在迅速改善。該行又列出一些受惠於飛天車市場潛力的企業，包括聯合包裹、聯邦快遞、美國航空、達美航空、惠普、Seagate、波音，以及航天國防企業Textron和Northrop等。



●日本望官民合作研發突圍

日本在全球汽車工業舉足輕重，但是近年在電動車開發方面，顯然被中國和美國拋離。



不希望在研發飛天車方面再度落後的日本政府，終於在去年8月公布其飛天車項目發展藍圖，透過官民合作加快推動飛天車的研發。當中，國際的合作夥伴包括波音公司和空中巴士公司，以及國際電召專車公司Uber等。



至於國內合作夥伴則有日本最大物流公司大和物流(Yamato Holdings)、日本汽車製造商Subaru，以及日本航空等。



日本政府想法是讓這些企業合作夥伴與官方機構合作，制訂全面的計劃，安全部署和監管日本各地的飛天車，它們最早將於今年開始試飛，及在2023年時達到商業化目標。



日本民用航空局的部門負責人新垣慶太表示，大多數飛天車營運商希望這些車輛可以垂直起降(VTOL)，就像直升機一樣。



●全自動駕駛是終極目標

他並指，雖然最終的目標是全自動駕駛飛天車，但估計在2023年開始商業營運時，還做不到這一點。



而定於今年開始的飛天車試飛計劃，日本國土交通部表示，尚未指定任何商業機構來完成這項工作。不過，估計測試將由一系列階段組成。



首先，是對飛天車進行飛行範圍和着陸的測試。其次是測試其載重情況，可能會搭載真人等重的測試人偶。隨之而來的很可能是搭載真人的試驗。



●企業攻出租服務 筍價吸客

不過，日本商界參與飛天車研發的企業仍廖廖可數，現時就僅有一家總部設於東京和名古屋的Cartivator。它其實是一個有百多名成員的志願者組織，他們每周貢獻20個小時的業餘時間，並從豐田汽車、松下和NEC等公司獲得小量資金扶持。



然而，飛行汽車最終需要成為獨立業務，所以創始人中村翼，以及其聯合創始人福澤知浩，創建了名為Skydrive的衍生公司，並且從風險投資公司籌集了大約300萬美元(約2,340萬港元)。



SkyDrive飛天車的商業計劃是提供類似出租車的服務，這種服務比地面出租車更快更方便，而票價取決於所提供的服務種類。



福澤知浩指出，直升機出租服務一般的收費在5萬至10萬日圓(約450至900美元)之間。不過，SkyDrive的飛天車收費應該比這便宜得多。



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