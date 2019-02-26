長和旗下赫斯基能源上季按年少賺68%　遜預期

長江和記實業(00001)旗下加拿大油企赫斯基能源公布，去年全年純利按年上升85.36%至14.57億加元，惟單計第四季卻按年少賺67.85%至2.16億加元(約12.82億港元)。兩個數字均差過市場預期。



赫斯基指，去年第四季是「充滿挑戰的季度」。雖然期內與中國海洋石油(00883)合作的南海荔灣天然氣項目產量創新高，可惜期內油價大跌，而且加拿大管道的樽頸問題，導致公司石油售價受壓。與此同時，美國下游煉化業務亦受累產品價格對原油價格的溢價收窄，以及有煉場需要整修，導致期內日均產出按年下跌25.88%至28.69萬桶。



該公司今年會繼續優化資產組合、尋求出售非核心的下游資產(包括加拿大零售及商用燃料業務)，以及進一步降低達致收支平衡的油價水平。去年第四季油砂的每桶油經營成本按年上漲23.98%，整體上游每桶油經營成本為13.75加元，按年升4.16%。



赫斯基去年儲量壽命上升2.5年至13.5年，儲量替代率為260%。集團今年日均產量目標為2.9億至3.05億桶油當量，與去年的2.99億桶相若；資本開支為33億至35億加元，與去年按年上升逾60%後的35.78億加元相若。



儘管如此，赫斯基去年第四季每股派息0.125加元，按年大增三分之二；全年派息0.45加元，按年大增五倍。

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