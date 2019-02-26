理財Campus：迎A股牛市　專家教尋寶

中美貿易戰延長停火期、內地官媒稱股市成為重要核心競爭力組成部分、內地A股佔國際指數的比重預期逐步趨升等因素，A股似迎來牛市。究竟香港股友們如何透過滬股通和深股通買入強勢甚至倍升的A股？





●亨通光電：5G網絡設備有需求

輝立証券分析師李學滔稱，內地5G發展愈來愈實在，在商用初期，設備製造商會最先受惠。有機構預測，電信營運商在5G網絡設備上的投資將超過2,200億元人民幣，而5G基站總數量將是4G基站的1.1至1.5倍。



亨通光電(600487.SH)是內地光纖及光纜製造商。隨着基站數量和互聯網流量上升，相關需求亦會升。公司約88%產品為內銷，受中美貿易戰影響較小，加上估值仍吸引，值博率高。





●光迅科技：晶片國產化利前景

光迅科技(002281.SZ)是光通信器件供應商，產品包括光晶片、光器件及光模塊。去年錄49.28億元人民幣營業收入，按年增8.24%；淨利潤按年增0.84%至3.37億元人民幣。



此股不約而同獲李學滔與黃澤航看好。李學滔指，隨着5G設備建設期將至，為光器件等設備帶來新增長動力，而公司早前也透露，華為發貨的2.5萬套基站裏，使用光迅的5G光模塊。黃澤航稱，公司受惠晶片國產化和5G進程加快。股份在本周一曾升穿2017年11月所創歷史高位33.8元人民幣。





●光環新網：預告去年多賺六成

光環新網(300383.SZ)主要做雲計算及相關服務，包括營運北京地區的亞馬遜雲端運算服務(AWS)，並有互聯網數據中心布局在一線城市及周邊區域。公司早前發布去年業績預告，料淨利潤6.5億至7億元人民幣，按年增49.1至60.6%。



耀才證券研究部分析員黃澤航認為，公司可受惠內地雲計算市場正處高速發展階段，而數據中心業務收入穩定，現金流強。當股份在成交縮減下回落至約15.28元的20日線，可考慮買入。股份於去年三月曾高見19.17元人民幣，投資者可以此作為今年目標，止蝕位設在60日線13.87元人民幣。





●聚光科技：大行重倉 24元可吼

聚光科技(300203.SZ)主要研發、生產和銷售環保監測系統設備，是城市智能化解決方案提供商。公司去年業績預告指，預計淨利潤6億至6.6億元人民幣，按年增長34至48%。



黃澤航料，公司股價可受惠內地嚴厲執行環保政策，以及行業近期現金流好轉。此股受外資垂青，現時外資透過深股通持有此股接近14%的流通A股比例，排第四高，亦於摩根士丹利近日公布的A股主題選股名單中榜上有名。現股價與2018年1月高位38.07元人民幣相距仍遠，但仍可以此作為今年上望目標，入市位為20天線約24.77元人民幣。

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