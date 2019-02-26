金融市場暫喘息！文翠珊擬就英延遲脫歐投票

金融市場或許短期內不用太擔心英國「硬脫歐」！外國傳媒報道，英國首相文翠珊表示，計劃在3月12日就脫歐協議進行投票。如果議會仍無法通過她與歐盟協商的脫歐協議草案，她將在3月13日發起表決，讓議會決定是否無協議離開歐盟。



若果無協議脫歐被議會否決，她將在3月14日發起另一項針對英國是否要延期脫歐的表決，延長期限將不超過今年6月底，且必須是一次過。



她強調，推遲脫歐「限期」不會讓脫歐變得更容易，反而可能增加風險。目前英國的脫歐「大限」為3月29日。



早段因英國央行暗示將加息言論刺激，英鎊曾升上1.3237，目前稍回至1.3178，仍升0.62%。

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