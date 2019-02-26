新盤UPDATES：上車盤貼市價推　入場費4球有找

新一輪大規模推盤潮揭開序幕，再有市區上車盤推出市場，開價貼近市價，市場料可吸引用家及投資者垂青。



●啟岸首推111伙 折實入場價約382萬

恒基地產(00012)旗下紅磡啟岸開價。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，首張價單推出111伙，實用面積196至391方呎，最高折扣為8%，折實平均呎價19,977元，售價介乎約382.5萬至796萬元，呎價17,831至23,061元。據了解，是次入場單位為3樓D5單位，實用面積196方呎，折實呎價19,517元。首批一房即供售價全數低於600萬元。



●中原陳永傑︰啟岸開價貼市 料吸煥然懿居客

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟岸開價貼近同區新樓齡二手物業售價，配合發展商按揭等優惠，料具吸引力，料毗鄰首置上車盤煥然懿居部分潛在買家，亦可能轉投該盤，首批可望一Q清枱，加推單位加價3至5%亦可獲市場接受。



●【多圖】藍塘傲洋房示範屋搶先睇

帝國集團等合作發展的將軍澳藍塘傲，今日(2月26日)開放現樓洋房予傳媒參觀，其中1號屋實用面積3,563方呎，花園面積483方呎。至於8號屋，實用面積3,518方呎，花園面積555方呎，兩個示範屋均採四房四套間隔，設獨立升降機，裝修費約300萬元，即日起供預約參觀。發展商表示，今日將上載銷售安排，推出10座洋房於周六(3月2日)起招標發售，售價將參考鄰近物業，以及樓盤早前售出的洋房，海景戶指引呎價逾3萬元，而其餘單位價錢則低10%。



●名鑄連沽2伙 成交價逾1.9億

新世界發展(00017)旗下尖沙咀名鑄剛以招標形式售出2伙。單位為63樓A及66樓A室，實用面積均為2,310方呎，成交價同為9,542.9萬港元，實用呎價41,311元。該項目現時僅餘最後2伙複式戶未售。

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