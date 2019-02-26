樓價UPDATES：尚悅交投轉旺　兩房500萬售

元朗尚悅本月交投表現不俗，至今暫錄5宗二手成交，平均實用呎價約13,329元，屋苑現時約有50個放盤，最低入場價由約530萬元起。



九龍區

●西南九龍匯璽2B座高層C室，實用面積362方呎，屬兩房間隔，獲區內人士以約1.9萬元承租，實用呎租約52.5元。若以單位2017年4月購入價約1,483.24萬元計算，租金回報率約1.5厘。



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新界區

●尚悅10座中層E室，實用面積約357方呎，採兩房連開放式廚房間隔，單位原開價510萬元，經議價後微減約10萬元，以500萬元售出，實用呎價約14,006元。



●二手交投轉旺，有首置買家以500萬元購入屯門市廣場4座高層C室，單位實用面積369方呎，以兩房設計，實用呎價13,550元。原業主於2015年以約395萬元購入，期內帳面獲利約105萬元。



●火炭居屋穗禾苑A座中層07室，實用面積473方呎，以兩房間隔，座向東南望城門河景。單位原開價485萬元，放盤兩星期，最終微減5萬元，以480萬元售出，實用呎價10,148元。該屋苑2月份暫錄約7宗買賣，平均實用呎價約9,600元。



●大圍世界花園月桂閣低層B室兩房戶，實用面積880方呎，原開價1,130萬元，放盤兩個月，獲用家以1,050萬元承接，實用呎價11,932元。上址為原業主於2013年2月購入，當時作價730萬元，持貨6年至今沽售，賬面獲利320萬元，單位期內升值約44%。

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