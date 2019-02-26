夜市UPDATES：道指跌幅收窄　港夜期高水逾30點

全球股市在周一狂歡後回落，惟美聯儲主席鮑威爾繼續放鴿，道指低開後跌幅收窄，目前報26,046點，跌45點；標指靠穩報2,796點；納指報7,555點，轉升1點。港股期指夜市目前報28,807點，升79點，高水35點。



美國2月諮商會消費者信心指數報131.4，遠勝預期的124.9，緩解經濟增速放慢憂慮。



重磅美股續受壓，家居飾品及建材零售巨頭Home Depot和工業巨頭卡特彼勒仍分別跌近3%。馬斯克可能再次捲入官司，拖累Tesla股價於早段急挫3.25%，目前跌幅縮至1.16%。



美聯儲主席鮑威爾將在國會發表證詞，稱聯儲準備在必要時調整資產負債表規模，重申在貨幣政策調整方面保持耐心。



英鎊兌美元升破1.32關口，主要是受英國央行行長卡尼指需要漸進加息刺激。及後，英國首相文翠珊「跪低」，稱會表決延期脫歐，鎊匯回落至1.3185。



歐股個別發展，英股跌0.45%；法股跌0.08%；德股升0.17%。



【22:35】市場對中美達成貿易協議的前景轉為審慎，美股開市早段回吐，道指跌113點，至25,978點；納指跌30點，至7,524點；標指跌6點，至2,790點。



證交會(SEC)周一向聯邦法官提出，請求裁定馬斯克上周於Twitter發文談論今年產量預測，屬藐視法庭。馬斯克可能再次捲入官司，拖累Tesla股價於早段急挫3.25%至289.07美元。



梅西百貨第4季純利按年大跌45%至7.4億美元，經調整後每股賺2.73美元，優於市場預期，期內同店銷售則遜預期。該公司同時宣布架構重組計劃，包括減少高層人手，預期今年起可每年節省1億美元，股價早段漲2.46%至24.96美元。

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