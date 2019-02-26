三星S10歐版水貨先達搶閘售！

三星日前發布的今年新一代Galaxy S10系列旗艦智能手機，香港發布會要在下月5日才正式舉行，下月8日才開售，惟先達有手機零售店已搶先開售歐洲版的水貨機，首批引入20部機，在3至4小時內已全部售清。



是次在先達搶閘開售的是Galaxy S10及S10E兩款水貨機，S1O+則未有貨。三禾電氣店主Simon指，「從歐洲入咗逾20部S10及S10E，要多都無。然而，一如所料，反應好好，3至4個鐘掃清！打算再入貨。」



他透露，S10及S10E水貨售價8,000元及6,180元，每部毛利約100至200元。他預料目前水貨機售價較三月份正式開賣時的港行貨機公價僅貴數百元。



除了S10系列受歡迎，他預計，四月份陸續登場的摺疊屏幕手機也會有捧場客，雖然定價以萬元計，但他亦會入貨博一博。



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