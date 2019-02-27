古勝：基建股具投資價值

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股連升四日後，開始要抖氣好正常，恒指周二跌187點報28,772點，兩萬九點關口相信唔係一口氣就衝得破。可幸是周二主板成交有1,334億元，資金仍然留在魚缸內，中線唔使太悲！



港股破唔破到兩萬九，其實都好睇騰訊(00700)及建設銀行(00939)這類重磅股表現。事關市場今轉係炒中美貿易戰有轉機，以及股市已見底，資金近日亦開始有炒作較落後板塊如教育及醫藥股等迹象，惟這類板塊一來唔關貿易戰事，二來就算反彈，都貢獻唔到指數幾多，所以話恒指可唔可以再上，最終都係要睇重磅股的表現。



事實上，騰訊在港股今浪反彈中可謂率先起動，股價早於去年10月尾低見251.4元後已開展反彈，惟升到2月12日高見353元後就止步，相對要在1月試多次兩萬五支持才發力的恒指，騰訊明顯先行一步。所以如果要作中長線部署，嚟到現階段又係要睇實佢。



投資者有利潤在手，唔少都選擇沽貨減吓磅先。藍籌瑞聲科技(02018)周一收市後發盈警，更拖累周二股價急跌14%。一眾大行亦先後出報告唱淡，好似大摩就估計瑞聲今年收入會按年倒退17%，其中聲學業務、觸覺產品及光學產品分別按年下跌15%、跌40%及升51%，故將其投資評級下調至「減持」，目標價則降至33元。至於瑞信及里昂分別予該股跑輸大市及減持評級，目標價分別下調至33.2元及35.27元。



瑞聲跌都預咗，反而其他手機設備股明顯殃及池魚，舜宇光學(02382)跌0.8%算少，至於高偉電子(01415)、比亞迪電子(00285)、丘鈦科技(01478)及通達集團(00698)跌幅介乎3至5.6%，兼且令到早前行業回暖的勢頭被打斷，建議短期只睇住舜宇就算，板塊內的二三線股就唔好掂住。



古勝向來都話油股短炒可以，長線則興趣缺缺。基於中美貿易戰令到環球經濟增長放緩，試問各國又豈會咁易讓油價級級上拖累經濟。美國總統「侵侵」之前為咗阻止聯儲局持續加息，一直打壓油價，周一又再次公開埋怨油價太高，令油價大插3%，「三桶油」自然冇運行，中海油(00883)、中石油(00857)及中石化(00386)周二全線下跌。



此外，近日內媒報道指今年中國鐵路總公司鐵道債額度達3,000億元人民幣，按年增加25%，而今年全國鐵路投資有望多逾8,000億元人民幣，消息刺激基建鐵路股連日做好。



中國中鐵(00390)和中國鐵建(01186)周二尾市升幅雖收窄，最終仍有2.7%和0.9%進帳，中交建(01800)及中國中車(01766)則分別升1.2%及2.3%。始終內地經濟仍然需要依賴基建投資來支持，相關股份有一定吸納價值。

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