黃國英：地產股值博　「人減我加」

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，水向低流，炒股票機會主義天公地道，積弱多時的A股，近期愈升愈有，炒到天量成交，很自然令人跟紅頂白。曾經在年初盛極一時的本地地產股，反而成為套現換取籌碼的對象。



業績公布，以及財政預算案，亦似乎成為沽貨的誘因。畢竟累積升幅太多，不似有力再升太多，萬一有所閃失，就可能會有較大壓力。



面對這種形勢，自己反其道而行。最近當然整體有所斬獲，減持套現了部分知識型股票，改為進一步增持本地地產股。



原本已經一大堆，重注之後再加注，風險似乎頗大，不過自己的看法和兩個月前一樣，就是個別香港公司形象上會由發展商改為收租佬，估值上有大幅提升的空間，而這個重點，受財政預算案的影響應該不大。



雖然股價出現調整，但和兩個月前相比依然高出極多。要怪就只怪當日入市不夠狠，沒有一次過去到盡。不過，也很難怪，正值兵荒馬亂，自己又輸開，當時肯重注買，其實已經算不錯。



投資要向前看，不能用倒後鏡。估值是要看市場心理，風平浪靜就不能苛求對家賤賣，既然認定重估過程未完，便不能介意這一注要高追，何況自己是由知識型轉向資產型，始終是會加強組合的防守能力。如果一定要緬懷以前的低位，那麼就不如索性離場算了吧。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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