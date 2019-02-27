陳錦興：創維數碼反彈空間可觀

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指暫受制於29,000點，惟投資熱情未見減退，二三線股更備受追捧。創維數碼(00751)自2015年盈利見頂後，股價走勢拾級而下，今年以來股價走勢轉強，一來是中期業績扭虧為盈，二來其附屬公司發盈喜，盈利大增，進一步確認恢復盈利增長。



還有的是，內地醞釀促進消費，特別是鼓勵升級至4K電視，對創維這家龍頭4K電視生產商更為有利。創維不乏短期催化劑，短線料反覆挑戰高位。



早前創維數碼公布，其持有61%的深A附屬創維數字(000810.SZ)預計2018年度淨利潤介乎2.75億至3.6億元人民幣，按年增長1.9至2.8倍，主要由於內地三大通訊營運商、廣電網絡營運商等市場佔有率、覆蓋率提升以及寬帶接入、智能網關等新產品帶來公司市場規模及主營業務收入的增長。此前，創維中期業績已轉虧為盈，賺2.5億元，附屬公司的強勁表現，確認其盈利復甦動力轉強。



創維在內地屬4K電視的龍頭企業，出貨量佔整體市場超過五成，當發改委公布鼓勵升級至4K電視，未來三年全國4K電視目標為2億部，創維受惠程度就更明顯。



此外，創維是內地首家實現量產OLED電視的生產商，目前已推出十多款OLED電視。隨着網絡電視及智能電視的普及，創維的互聯網內容收入也大幅增長，中期反映該收入大增1.2倍至2.98億元。



雖然電視機市場競爭激烈，但創維已在4K、OLED、智能及大屏幕等高端市場奠定良好基礎。股市已進入兩會行情，家電下鄉政策看來如箭在弦，有利創維股價繼續跑贏。過去創維盈利可超過10億元，目前業績基數低，未來反彈空間大。近期買盤主動積極，建議可於2.55元吸納，目標價2.95元，止蝕2.35元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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