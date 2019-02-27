東方日報B1：紅磡啟岸貼市價開盤　196呎入場費382萬

樓市氣氛回勇，發展商推盤定價貼市。恒基地產(00012)旗下紅磡啟岸周二(2月26日)公布開價，折實平均呎價19,977元，貼近同區新樓齡二手物業市價，開放式戶入場費逾382.53萬元，料3月上旬開售。有學者指，由於市況好轉，相信未來新盤開價也不會低於二手樓價。



恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟岸首張價單推出111伙，實用面積由196至391方呎，開放式佔23伙，一房佔69伙，兩房則有19伙。買家可享最高折扣8%，呎價介乎17,831至23,061元，最高售價約796萬元。是次入場單位為3樓D5室，實用面積196方呎，折實呎價19,517元。另外，首批一房戶折實售價全數低於600萬元。



他形容，首批價錢較心目中售價存在折讓，項目合理呎價料達2.6萬至2.7萬元。若與近期批出的啟德發展區地皮，日後出售呎價料逾3萬元比較，該盤開價亦算較低。為了配合上車客需求，首批發售30伙將提供最高售價九成按揭，其他單位設最高85%樓按。周三(2月27日)起開放項目示範單位及收票。



林達民又指，同系元朗尚悅‧嶺近日銷情理想，個別成交呎價逾1.8萬元。據悉，周二單日再沽約10伙，包括2座22樓J室，成交價467.54萬元，呎價16,579元。項目本月累售90多伙。



香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，樓市已跌定並開始反彈，發展商開價亦較為貼市。市況好轉主要是經濟數據不俗，股市表現理想等帶動。



有地產代理預期啟岸銷情將會理想。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，是次開價貼市，配合發展商高成數按揭等優惠，料毗鄰的首置上車盤煥然懿居部分潛在買家，亦可能轉投。啟岸首批單位可望一Q清枱，加推單位加價3至5%亦可獲市場接受。



至於周三公布的財政預算案，他料對樓市着墨不多，不會減辣或加辣，對地產市場影響不大。



據資料顯示，煥然懿居上月以市價推售43伙，供受項目重建影響的業主認購，單位平均呎價亦逾2萬元。



美聯住宅部行政總裁布少明亦稱，項目開價具競爭力，預料將會凍結同區二手市場。他預計日後呎租可達約65元，租金回報率超過3.5厘。



該公司負責銷售的長沙灣AVA 228，上周亦以貼市價開盤，至今累售57伙，套現近兩億元。周三將會推出30個單位進行次輪銷售，單位分布價單第3號，折實平均呎價19,881元。



事實上，近日一手市場成交顯著增加，全港新盤周二單日共錄逾110伙易手，較剛過去周六、日兩天總和更多。



華懋集團周二推售元朗朗城滙新一批單位，速售約54伙。而信和置業(00083)觀塘凱滙第二期亦連沽兩個單位，其中3座38樓F室的成交價為1,934.15萬元，呎價21,278元。

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