鄺民彬：中資券商股有回吐壓力

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，中美貿易談判進展順利，惟港股連升四日後，周二於29,000點遇到明顯阻力，恒指收報28,772點，跌187點，國指報11,543點，跌87點，主板成交額為1,334億元。



瑞聲科技(02018)發盈警，預期首季純利按年跌65至75%，股價急瀉14%，為表現最差藍籌。國際油價挫逾3%，石油股受累，中海油(00883)急跌1.4%。



發改委發表報告指，初步預計今年固定資產投資運行將呈現企穩態勢，當中基建投資有望保持中速增長，重申是「穩投資」的重點發力方向。事實上，對比2018年地方政府融資渠道較緊，今年融資環境取得改善，利好基建項目進度。



內媒早前引述消息報道，今年中國鐵路總公司鐵道債發債額度達3,000億元(人民幣‧下同)，遠超去年的2,400億元。此外，內地再傳今年全國鐵路投資有望突破8,000億元創下新高，龍頭基建鐵路股料會受惠。



事實上，今年春節過後內地多地的確有數千億元的重大項目集中開工，項目更以交通基建為主，預期有助於推動訂單增長。鐵路股逆市受追捧，中國中鐵(00390)漲2.7%。



滬深股市周二成交達1.09萬億元，創下2015年11月以來新高。本周一滬深兩市融資餘額較前一個交易日大幅增加179.65億元，至7,751.68億元。中證監表示，密切關注場外配資增加，要求各證券公司嚴格執行經紀業務及融資融券客戶適當性管理，加強異常交易監控。券商股回吐，中信建投証券(06066)跌5.1%。



市場憧憬MSCI將於周五宣布是否調高A股比重，近日A股大漲，大市成交急增，帶動券商股向上，惟當利好消息確認，部分短線獲利盤或會浮現。展望本周，港股短期較大程度受到A股走勢所影響，因此市場密切留意MSCI最終會否調高A股比重，恒指初步阻力位在29,000點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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