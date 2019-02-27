沈振盈：內地股民孖展大增須提防

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，臨近期指結算，港股周二輕微回落，恒指下跌187點，收報28,772點。指數反覆升到現水平，逼近去年2月大跌浪的底位29,129點水平，出現阻力也屬正常，皆因此乃重大阻力位，舊地重遊，必然會回吐。



過去兩個月，全球股市持續上漲，美股三大指數亦強勁反彈，道指重上26,000點水平。內地A股亦有不俗之表現，滬綜指亦收復2,900點關口。



此刻市場的氣氛，已愈來愈似去年1月底的狀況，亢奮情緒亦已出現。近期的升浪，純粹是短線資金主導，跟基本因素無關，估計不會維持太久，始終此刻仍是熊市周期。



判斷牛熊市，一定是以基本因素作依歸，不會因為股市的反彈上升而改變，除非出現真正的基本因素改變，又或者實質的政策去扭曲。正如金融海嘯後，大型的量化寬鬆政策，以及中國的4萬億財政政策，就是以政策去人為扭曲基本因素，製造出脫離基本因素的「人造牛市」。



港股反彈到現階段，恒指亦已升近29,000點水平，個別領升股已出現轉向信號。要留意的是，資金是否開始套現，因為內地的場外配資已升至過萬億元，情況也跟去年1月時一樣，中央亦已開始關注此情況，大家不宜掉以輕心。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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