時富：藥明生物具值博空間

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，藥明生物(02269)早前發盈喜，集團預期2018年的純利將達到去年同期的245%以上，利好消息一出，藥明生物股價單日飆升近一成，今期將分析其投資前景。



集團業績佳，主因其研發能力高，在中國市佔率最高，多家國際頂尖藥企都是其客戶。集團實施「跟隨藥物分子發展階段擴大業務」策略，通常客戶在臨床前期選用某間外包公司，都會繼續其合作關係，因此客戶黏性極強。



隨着更多項目進入後期臨床開發階段，收入及毛利率都會錄得增長，這解釋了為何藥明股價可長升長有。鑑於創新藥市場在中國正值旭日初升，潛力之大令集團就算估值高都受追捧，我們認為藥明確是商機無限，相對一些還在虧損的醫藥股，絕對具長線投資價值。



國家政策方面，投資者在投資醫藥股時，最擔心的是強制降價等問題，但不要忘記，藥明是提供外包服務，不能跟製藥公司相提並論，而且國家政策主要是針對仿製藥，故藥明所面對的政策風險較其他醫藥概念股少。



技術方面，集團能提供的服務包括新型單抗發現、雙特異性抗體工程、抗體偶聯藥物發現及細胞系工程及開發等，所涉及的技術難度較高，故能為藥明建立護城河。據外電預測，藥明2019至2021年預測盈利增長逾五成，值博空間大，目標價可定於100元。

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