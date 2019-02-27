袁沛儀：油價步入調整　利淡加元

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，加元近期表現本來優於其他非美貨幣，但美國總統特朗普近日的言論終止了油價升勢，間接利淡加元。在美國油產量創新高而油組繼續減產下，料供應面變化不大。



不過，隨着全球面對經濟增長放緩風險，原油需求也應回落，料油價於60美元見頂，短線下試51美元。美元兌加元1.3060見支持，短線上試1.3280。



金價雖回落，但仍未能突破近周區間1,300至1,350美元，料澳元也因此只在0.72附近橫行。紐元亦如是，但貼近保力加通道頂，料上升空間不多，短線難以突破第一阻力0.6940，後市下望0.6790。



目前市場投資氣氛穩健，多個主要股市近日在高位企穩，避險情緒偏低下，料避險貨幣中性偏軟，估計美元兌瑞郎上試1.0050，美元兌日圓反覆試穿111.40。



其他主要貨幣均呈中性，料美匯指數在96至96.7區間整固，歐元則在1.1310至1.1390區間上落；唯獨英鎊貼近超買，料將見技術調整下試1.2970。



至於本港，短期拆息繼續回落，港美息差擴闊，料美電反覆上試7.85，加重金管局短期需要入市的壓力。

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