聯博：波幅加劇或成為市場新常態

聯博(AllianceBernstein)在東方產經「專家點評」專欄表示，去年市場出現兩極化情緒，一方面由於經濟穩健、通脹率低以及藉盈利回購及資本支出形式對公司進行的財務刺激，部分投資者認為去年市場表現強勁。另一方面，市場憂慮環球貿易、貿易政策及緊縮的金融環境以及一系列尾部風險，例如關稅及利率上漲速度超過市場預期，亦有投資者認為市場表現持續疲弱。



這種兩極化情緒影響延續至今年的股市，令市場波動變得愈來愈加劇。這意味着我們應該重新參考一個近期較多人談及的投資新觀念──「90/70」，作為捕捉市場升跌策略。該策略降低市場風險，在市場出現受壓時實現防守作用；同時可以參與市場上升趨勢，締造長期領先表現。



目前傳統防守資產的收益率偏低、甚至錄得負回報，許多投資者發現自己必須增加風險較高的資產配置，包括增持上升潛力較高的股票，才能實現長期投資目標。然而，對許多投資者而言，持有風險較高的資產無疑是一大挑戰；無論是退休一族、正在為退休儲蓄作準備的上班族，甚至是機構投資者(包括出現資金缺口的退休金計劃、或是面臨資本結構規範日益嚴苛及資產負債配置面臨挑戰的保險公司)。



這些投資者愈來愈承擔不起投資損失的風險，更難以忍受市場的大幅震盪。這些投資者都有長期資金的需求，而且不希望每天投資也會膽顫心驚。



「90/70低波幅股票策略」可為投資者解決上述難題，亦可以為投資組合提供較平穩的走勢，從而創造更優異的長期投資表現。簡單來說，當市場下跌時，投資損失的幅度愈小，等到未來當市場反彈時，投資組合所需要追升的幅度也就愈小；且一旦後市持續上揚，投資組合超越前一浪的高點，進而累積複利回報也更加容易。長期而言，這將有助於降低波動性且不用犧牲回報潛力，並可在市場動盪之際，為投資者注入強心針。



假設全球股票投資組合的升勢/跌勢參與幅度分別為90%與70%，即投資組合能夠捕捉大市升幅的90%，但卻只有參與大市跌幅的70%，試問這樣的投資組合的長期回報表現如何？



一般人可能會認為，這樣的組合一定會表現落後。然而，與MSCI世界指數相比，從一九七五年一開始的100美元，「90/70投資組合」的表現更加平穩，截至去年底，一直累升至1.3萬美元左右，升幅幾乎是同時期MSCI世界指數的2.5倍以上，值得注意的是，其波動性遠低於MSCI世界指數。



然而，90/70的升勢/跌勢參與幅度也有其風險，在上述時期的年度化追蹤誤差為3.1%。當市場大跌，投資組合表現可以領先大市，投資者通常不會在意追蹤誤差的高低；但當市場大升，投資組合表現會相對落後。



事實上，真正的考驗在這時才開始。這也是為甚麼我們需要高度投資的專業，靈活地聚焦於擁有高品質營運模式、基本面佳、波動度低的企業(意即高水平、穩定的現金流量與健全的資產負債表)，同時審慎評估股票估值，才是成功建構理想「90/70投資組合」的關鍵。

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