西證國際：油價升勢或無以為繼

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，中美新一輪貿易談判意外延長至上周末，雙方均表示談判有成效，其中美國總統特朗普稱貿易談判取得實質進展，故推遲上調中國出口至美國產品關稅限期。



短期焦點方面，將為本周聯儲局主席鮑威爾在參眾兩院就貨幣政策和經濟情況作出陳述，加息於上半年甚至第3季發生機會率比較低，但縮表何時結束卻是市場較關心的議題。



此外，本周特朗普與金正恩之第二次美朝會談，主要看點為是美國放寬對北韓之制裁，還是後者為進一步邁向無核化作出承諾及提供證明。



英國脫歐期限只剩一個月，首相文翠珊上周末表示將推遲下議院對脫歐協議的最終表決至3月12日，如果下議院再次拒絕支持協議，歐盟領導人或將不得不同意推後英國脫歐期限，以避免雙方均不願看到的無協議脫歐；而若此次下議院投票通過，時間也所剩無幾，歐盟已預計文翠珊將被迫提出延後脫歐三個月的請求以審議新協議。



油價最近漲幅較高，周一特朗普再次抨擊高油價對經濟之損害，油價高人氣或暫告終。



另外，周三香港將發表財政預算案，由於首三財季盈餘僅590億元，相信2018至2019財年財政盈餘將較去年度之1,489億元大幅減少，派糖措施相信只會減不會加。

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