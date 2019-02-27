歐股收市個別發展　渣打倫敦股價挫0.6%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,151點，跌32點或0.45%；法國CAC指數收報5,238點，升6點或0.13%；德國DAX指數收報11,540點，升35點或0.31%。



渣打集團業績遜預期，於倫敦股價收跌0.63%，報615便士，折合約63.93港元，較港收市低0.56港元。



零售股逆市做好，手機零售商Dixons Carphone股價全日升3.1%；英國家具零售商Kingfisher升收漲2.22%；馬莎百貨升3.23%。



英國建材銷售商Travis Perkins公布去年度轉盈為虧，全年錄得稅前虧損4,940萬英鎊，惟仍好過市場預期，刺激股價收市飆升12.52%。

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