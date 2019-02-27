美股收市：道指跌33點　關注鮑威爾講話

美國股市表現好淡爭持，三大指數收市微跌。道指早段偏軟，盤中最多跌125點，至中後段反覆上落並一度轉升，惟收市跌33點或0.13%，報26,057點；標指收報2,793點，跌2點或0.08%；納指收報7,549點，跌5點或0.07%。



美國聯儲局主席鮑威爾將在國會發表證詞，稱聯儲準備在必要時調整資產負債表規模，重申在貨幣政策調整方面保持耐心。市場對加息預期降溫，美匯指數一度跌穿96，為三周以來首次。



數據方面，美國2月諮商會消費者信心指數報131.4，遠勝預期的124.9，緩解經濟增速放慢憂慮。



美國去年12月新屋動工按月大跌11.2%，跌幅遠大過市場預期的0.1%，至以年率計107.8萬間，創2016年9月以來最少，期內建築批核則意外升0.3%，至以年率計132.6萬間，有別於市場預期跌2.6%。



有分析指出，美國去年12月新屋開工創逾兩年低位，主因是單戶住宅和多戶住宅的建設下降，為經濟在去年第4季失去動力的最新信號。

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